35歲阿根廷球星梅西（Lionel Messi）榮登新一代球王，他會開始足球生涯全歸功於已過世的外婆，外婆在他年僅4歲時就強烈說服地方球隊接納孫子。如今梅西每次進球後都會伸出2隻手指指向天空，就是在向已經過世的外婆致敬。

球王梅西出生於阿根廷中部大城羅薩里奧（Rosario）。

綜合英國《每日鏡報》（Daily Mirror）、體育媒體「SportsManor」報導，1987年6月24日，梅西出生於阿根廷中部大城羅薩里奧（Rosario）一個幫派橫行的貧困社區拉巴哈達（La Bajada），他的父親是鋼鐵廠經理，母親在磁鐵製造廠工作，他在家中排行老三，上有2名哥哥。他的家庭熱愛足球，梅西很小的時候就展現出對足球的熱愛，跟著哥哥們、表兄弟一起踢球，4歲時就正式加入當地足球俱樂部。

梅西的童年。

■說服「最爛」球隊接納 外婆西莉亞幫助梅西展開足球生涯

梅西過去曾在專訪中提到，1989年、當他只有4歲時，外婆西莉亞（Celia Olivera Cuccittini）堅持讓他加入當地一個戰績墊底、「最爛」的青年俱樂部「格蘭多利」（Grandoli）踢球，當時梅西年紀太小、俱樂部還沒有相應的年齡組別，但外婆仍強烈說服俱樂部經理阿帕里西奧（Salvador Aparicio）讓他加入、和其他大孩子一起玩。

當時阿帕里西奧說：「我們怎麼讓他玩？他太小了，他不能踢。」不過外婆並不讓步，堅持要他加入，阿帕里西奧後來妥協，表示會把梅西放在邊線位置，「他哭時妳就可以把他帶走。」

Leo Messi: My grandmother insisted: 'let him play, let him play'... then the coach put me in and I did some good thing. My grandmother came back and told the coach: 'Buy him football shoes and next week I will bring him here for training' and that's where it started. pic.twitter.com/GNoMIeSjFR — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) May 22, 2021

4歲的小梅西初試啼聲就在那場比賽中踢進2球，讓阿帕里西奧相當驚艷，賽後他告訴西莉亞：「他們無法甩掉他！他就像你擺脫不了的小跳蚤。」

為何外婆要讓梅西在「最爛」的俱樂部踢球？作家帕爾特（Michael Part）在《小跳蚤—梅西的精彩故事》（The Flea — The Amazing Story of Leo Messi）一書中提到，西莉亞當時說：「他們表現很差對你來說可能是好事，一個糟糕的球隊需要一位偉大的球員，對吧？」

西莉亞於1998年、梅西11歲時辭世，她在梅西足球生涯起步時扮演重要角色，帕爾特在書中寫道，每當梅西進球時，他聽見的不是現場歡呼聲，而是外婆「大叫著他的名字」，「他望向看台，當他看見她時，她微笑，然後他會將2隻手指舉向天空，就像在說『這是為了妳，外婆』。」

When Messi was 4, his grandmother had to ask a coach to play him despite his size.



Today, he rose two fingers in her honor as he won his first World Cup 🏆#TheresNoPlaceLikeSports pic.twitter.com/PSooMqy6r2 — ESPN (@espn) December 18, 2022

■過人盤帶能力 「小跳蚤」綽號如影隨形

從此「小跳蚤」的綽號就跟著梅西一路成長，報導形容，這個綽號完美描述了梅西面對高大對手時、靠著盤帶突破對手的過人能力。

2年後，6歲的梅西加入了城中最大、最喜歡的俱樂部「紐維爾老男孩」（Newell's Old Boys），梅西在青年隊中踢進500顆球，讓俱樂部所向無敵。

Lionel Messi’s boyhood identification card from his first organized soccer club, Newell’s Old Boys from Rosario, Argentina, sold last year for $181,200. pic.twitter.com/fyio6wjEpX — Darren Rovell (@darrenrovell) December 18, 2022

Interviewer: “What is your name?”



Young player: “Lionel Messi”



This is where it all started for the greatest to ever play the sport. pic.twitter.com/wWI3o6kUZL — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) December 18, 2022

當時他的教練迪格拉拉莫（Gabriel Digeralamo）回憶，「他的天賦是我從未在其他男孩身上看過的」，他說梅西會在賽前做足球雜耍動作「Keepy uppy」，也就是用腳、小腿、膝蓋、肩膀、胸部、頭部等部位控球、同時不讓球落地。迪格拉拉莫說，15分鐘過去了，梅西的球仍沒落地，有一次甚至觸球達1200次，「他那時才9歲。」

Leo Messi is still using the same moves today that he first used as a young 8-year-old prodigy in our youth academy. (via @ElMalaguero 👏) #Newells pic.twitter.com/cindyfjikf — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) December 16, 2022

■確診罕病 梅西轉會巴塞隆納被排擠 展現才華獲得認同

梅西11歲時被診斷出罕見的「生長激素缺乏症」（growth hormone deficiency），父母無法支付每個月1200英鎊（約新台幣4.5萬元）的治療費用，後來父親在西班牙巴塞隆納（Barcelona）獲得工作，並且讓梅西前往巴塞隆納隊（FC Barcelona）試踢，當時隊上經理雷薩奇（Carles Rexach）說服董事會簽下梅西並為他支付醫療費用。

青少年時期在巴塞隆納（FC Barcelona）青年隊踢球的梅西。

報導指出，梅西加入巴塞隆納青年隊的頭一年相當辛苦，因為隊友們孤立他，不過他後續仍靠著才華贏得隊友及球迷的喜愛。在完成3年療程後，14歲的梅西在第一個完整賽季中攻入36顆進球，幫助球隊封王。

2004年梅西被徵召加入成年隊，現年46歲的法國隊友久利（Ludovic Giuly）回憶梅西當時只有16歲，卻在訓練中「痛宰我們所有人」，他描述梅西能夠帶球連過4人、然後進球。