美國國防部11月29日向美國國會提交長達196頁的 「中共軍力報告」，台海局勢佔相當篇幅，除列出中共可能對台灣發動的四項軍事行動外，也特別指出中共希望共軍在2027年達成有武統台灣的能力。對此，前立委郭正亮今（19）日就表示，「2024到2027是台海最危險的時候，而2024年的新任總統就職演說，就是台灣向中國大陸釋放訊息的最後一次機會，不會有再重要的機會了」，引發討論。

郭正亮在《2023政經展望論壇》中表示，「2024到2027是台海最危險的時候，是多種力量交錯出來」，郭正亮直言，他的基本思考很簡單，「軍事和經濟都是硬實力，軍事的實力決定國家選擇的極限，經濟實力決定國家談派的籌碼，政治則是一門軟藝術，當然可以決定國家程度的選擇，不過軟藝術只能在硬實力的限制下運作，意思就是說，如果兩個大國要硬搞，那小國的空間非常小」。

因此郭正亮強調，「2024到2027年的危機，並不會發生在中國大陸那一邊了，而是美國這一邊，因為美國覺得時間不站在他這一邊，所以他希望及早發生一些狀況，這才是台灣真正要面對的危機」，郭正亮也提到，全世界都覺得台灣很危險，但不管怎麼調查，台灣還是有近一半的人認為不會打仗，這就是台灣現在面臨的悲哀，這就是我們台灣對國際、政治、軍事的理解，是跟世界脫節的，郭正亮也指出，「當然可以說這是執政黨認知作戰的結果，可是我們老百姓也不認真去獲取比較正確的國際訊息，所以就會產生這樣的現象」。

最後郭正亮也指出，2024不管是民進黨還是國民黨當選，都一樣危險，「我們現在台灣第一個要Say No的並不是宣布獨立、修改憲法，而是敢不敢跟美國人說No？這是最大的風險，考驗我們下屆領導人的勇氣」，郭正亮表示，「2024年的新任總統就職演說，就是台灣向中國大陸釋放訊息的最後一次機會，不會有再重要的機會了，台灣面對大國逼你做出更刺激性的動作，有沒有說不的魄力，這才是最關鍵的問題」。