近期因助理費爭議，而話題不斷的民眾黨籍新竹市長候選人高虹安19日公布了小內閣人事名單，其中副市長將由高檢署檢察官蔡麗清出任，引發討論。而近日就有一份最新的網路民調顯示，有94％的民眾表示「贊成」由蔡麗清檢察官當新竹市副市長，僅有12％的民眾「反對」蔡麗清當新竹市副市長，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》19日對於「高虹安邀請擅長打擊詐騙的蔡麗清檢察官當新竹市副市長」進行了網路民調，截至19日23時，已有1萬人進行投票，有76％的民眾表示「贊成」由蔡麗清檢察官當新竹市副市長、有3％的民眾表示「反對」由蔡麗清檢察官當新竹市副市長、有1％的民眾指出有「其他意見」、另有3％的民眾表示「沒意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「用人唯才，高市長真的用對了人」、「希望高虹安能查清楚前任市長有無弊案」、「這才是展現查弊決心」、「既保護自己又可完成選民所託，清查弊案」、「查弊，查弊！期待！找這位檢察官當副市長，真是太妙了！高招！」、「追查棒球場還有許多公共工程一大堆可查，不知道會不會動搖國本，很期待」、「新竹市一定有重大弊案，否則不會動用全黨，司法來阻止高虹安當市長」。