民眾黨新竹市長當選人高虹安19日公布第一波小內閣人事名單。媒體人張禹宣指出，準副市長蔡麗清信任值過關，檢調專長也兼具接手查弊的買保險防守功能。準秘書長張治祥曾任北市府地政局長，則瞄準新竹大秘寶中的土地貓膩；加上同樣專長市地重劃的準地政處長何憲棋。他強調，這人事名單不只是銅牆鐵壁「買保險」，更是名符其實的「機槍大砲」大秀肌肉，回應的不只是選民的期待，更是對北檢、柯建銘的宣戰。

「不只是銅牆鐵壁買保險，高虹安的小內閣名單是名符其實的機槍大砲大秀肌肉。」張禹宣19日在臉書發文表示，全台小內閣名單改組至今，最為亮眼的莫過於高虹安。倒不是說人才最優秀，而是「指向性」極強，高度呼應選舉時的承諾，以及對於未來戰略性質上的必要性。

他指出，首先第一道便是「攻守並重」，身兼「保險」之責的「二專生」檢察官蔡麗清，第一、透過鴻海朱宸佐引薦的淵源，光這層連帶關係「信任值」這問題就先通關，第二、買保險，高虹安與蔡麗清已經開宗明義，最大的功能就是DEBUG(除錯)，一旦民進黨敢對高虹安羈押甚至停職，副手就會「上場」接手查弊，製造恐怖平衡。第三、全面盤點新竹市相關弊案，檢調的專長勢必派的上用場，同時也能兼具防守高虹安助理費官司的防守一事。

至於DEBUG的項目，張禹宣分析，從第一波的名單就已經揭示，向柯建銘展現重火力，重點只有一個項目「地政」，也就是土地重劃。光從秘書長張治祥，曾經任職台北市政府地政局長，橫跨民進黨、國民黨、民眾黨三黨政務官，也曾任職林佳龍任內台中市政府地政局長，甚至是著重在都市計畫一環，心思就已經表露無遺，瞄準的不是別的，正是新竹大秘寶中的「土地」貓膩。

張禹宣還提到，另一個第一波公布的人事名單，地政處長由台中市政府地政局專門委員何憲棋擔任，同樣也是一個專長，市地重劃。一個大砲一個機槍，已經清楚明白的昭示，炮口對準的正是過去土地重劃中的種種弊端以及問題，要優先查辦。張禹宣強調，這人事名單，回應的不只是選民的期待，更是對北檢的行動、柯建銘一行人的宣戰，「不是被嚇大的，你動刀我就動槍］，「秀肌肉」的意味十足。