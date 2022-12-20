台灣民意基金會19日公布最新政黨認同民調，約3成1民眾認同民進黨，3成2認同國民黨，與3個月前相較，藍綠基本盤出現巨變，民進黨認同者下滑10.7個百分點，換算成人口數，等於流失207萬認同者。這也是總統蔡英文上任以來規模第二大的崩盤幅度，已經退回10年前在野時期水平。粉專「政客爽」指出，支持「溫和型的國民黨」高達27.2％，證明除了討厭民進黨的風氣，國民黨走回中道理性會做事路線是被人民認同的

「這是第2份國民黨超越民進黨的民調，還是偏綠游盈隆做的民調。」政客爽18日在臉書發文指出，3個月前民進黨還有41.2％支持度，是藍營認同者的2.17倍，現在狂跌10.7％，而3個月前國民黨只有19％支持度，現在暴增至31.6％，比2018的增長的幅度更大。

政客爽提到，有個特別有意思的數字，支持「溫和型的國民黨」高達27.2％。這已經證明除了討厭民進黨的風氣，國民黨走回「中道理性會做事」的路線是被人民認同的。很多藍營政治狂熱的人，以為只要一直罵民進黨這就叫有戰鬥力，這樣才能贏回民心，結果根據這份民調的結果根本天差地遠，人民需要的是「不嘴砲、會做事」的政治人物。

他直言，民進黨至今還沒有真的在反省，鳳梨酥卡關的事情，食藥署在被打臉後第一時間還是在硬抝，在跟人民對抗，那就繼續看下去吧。