龍華資管師生作品「程式設計輔助學習平台使用AI分群」獲得總決賽亞軍。（校方提供）

龍華科技大學資訊管理系日前舉辦2022全國資訊管理前瞻技術研討會暨專題競賽(AMITAC)，吸引來自全國30所大專校院與高中職校約110件稿件與作品，包含多組頂大與國立學校之團隊，競爭相當激烈。龍華科大師生團隊榮獲最佳論文，並在專題競賽中獲得大專組亞軍、2項分組第一、3項分組第二、2項分組第三，以及6項佳作，共計囊括14個獎項，表現非常優異。

2022全國資訊管理前瞻技術研討會，首先邀請1111人力銀行執行長張瑞雄以「元宇宙的讀書人」進行專題演講。張瑞雄曾任台科大、東華大學教授、台北商業大學校長，對資訊科技跨領域人才教育和培育有豐富經驗。張校長卸任後擔任1111人力銀行執行長，深入科技領域人才資源的耕耘與管理。

張瑞雄以讀書人視野帶領大家解讀元宇宙虛無。由紅樓夢的神遊太虛到現今的科技造夢，將複雜的元宇宙科技拆解出資管領域耳熟能詳的技術，再進一步架構出可理解的進程，精彩內容讓與會者意猶未盡，留下深刻印象。

今年研討會共有三場論文發表會及海報論文交流區，來自各校師生研究團隊共聚一堂，分享創新激盪出不同觀點。龍華科大資管系教授劉家熙及研究生林于哲的「電商平台消費評價之研究」，自眾多優秀作品中脫穎而出，與東吳大學資管系「理財機器人服務使用因素研究」、國防大學資管系「區塊鏈技術強化申訴系統安全性研究」及嶺東科大「探討從眾行為對於休閒效益的影響」等論文並列最佳論文。由於優秀投稿眾多，大會另頒出4篇佳作論文及4篇佳作海報論文，成果豐碩。

而大專專題競賽更是競爭激烈，30支來自全台各大學隊伍分成6組，爭取分組前三名，其中更有數支遠自台東、台南的團隊參加。學生作品幾乎都有人工智慧元素，涵蓋各種生活上的虛擬或智慧應用，呼應早上元宇宙演講。最後遴選分組最優秀作品角逐冠、亞、季軍及兩個優選等五個獎項。龍華科大資管系林德芬老師指導學生團隊，以「程式設計輔助學習平台使用AI分群」榮獲亞軍，該系統可讓程度不同學生，藉由AI命題及學生分群，讓學生進行適合能力的教材及習題，達到最高學習效率。龍華師生另外也獲得2項分組第一、3項分組第二、2項分組第三，以及6項佳作，共計囊括14個獎項。

AMITAC會議今年邁入第12年， 2020年移師龍華科技大學，由資訊管理系繼續耕耘，提供產官學界一個重要的交流平台，與會教師學者齊聚一堂，進行研究發表與心得分享，匯集各界經驗智慧，深化產學交流，期能提升資訊管理研發能量。

桃園市龍華科大