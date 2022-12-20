客運司機宿醉未拉手煞車，車輛「倒退嚕」撞進超商，前一秒剛好有顧客走進超商差點被撞。（翻攝影片）

扯爆!駕駛下車買早餐 客運"倒退嚕"撞進超商"乘客嚇瘋"│中視新聞 20221219

客運司機宿醉未拉手煞車，車輛「倒退嚕」撞進超商，也導致在店內的顧客與店員受困。（翻攝影片）

昨(19)日上午，有輛駕駛公車的司機，途中下車買早餐，因為拉手煞車，導致整輛公車倒退撞進1間超商，而司機在追趕公車途中也滑了一跤跌在斑馬線上，另外從超商監視器可見，「倒退嚕」公車撞進超商內前一秒，剛好有顧客走進店內，而店員看到公車也嚇到躲在一旁，由於公車塞滿超商出入口，導致店內的顧客與店員受困在裡頭等待救援。

從影片中可見，公車司機追著「倒退嚕」公車時，不慎跌倒在路口斑馬線上，而持續倒退的公車車尾直接撞進1間超商內；另外從超商的監視器畫面可見，「倒退嚕」的公車在撞進超商前一秒，正好有顧客走進超商，而在櫃台內的超商人員驚覺公車撞進來，嚇得直接閃避在一旁，直到公車撞上櫃台停住後，超商人員才趕緊從櫃台逃離，由於該公車塞滿整個超商出入口，導致店內顧客與店員受困在裡面。

據埔里警分局副分局長涂瑞煙表示，石姓司機從客運總站發車，沿埔里鎮中山路要前往仁愛鄉靜觀站，6時38分行經埔里鎮和平東路431號前，下車購買早餐，疏忽未拉手煞車，致車輛往後滑落，車尾撞擊（毀）全家超商高工店出入處玻璃門，所幸未波及其他人車，車上3名乘客僅受驚嚇，未造成傷亡。

警方實施酒測，有酒精反應，石嫌坦承於前晚飲用鹿茸酒，涉嫌公共危險罪，依法偵辦。

埔里警分局提醒民眾，今年3月31日酒駕新制上路，酒駕者已加重刑法，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；致人重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑，新增得併科100萬元以下罰金；致人於死者，處3年以上、10年以下有期徒刑，新增得併科200萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

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