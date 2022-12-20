俄羅斯總統普丁亭今天搭機造訪白俄羅斯首都明斯克，白俄總統魯卡申柯表示期盼與俄國加強軍事合作。蒲亭2月下旬發動侵略烏克蘭的戰爭後，俄國軍隊便利用白俄領土攻擊烏克蘭。

法新社報導，普丁（Vladimir Putin）訪問白俄首都明斯克，隨行的還有俄國國防部長及外交部長。

魯卡申柯（Alexander Lukashenko）向蒲亭表示：「困難時期需要我們有政治意願，且專注在雙邊議程的所有議題方面取得成果。」

他還說：「最近的主要議題是國防及安全問題。」

普丁訪問白俄羅斯之前，各界紛紛臆測，因為俄國軍隊在近10個月的俄烏戰爭中接連挫敗，蒲亭會施壓魯卡申柯，要求他派遣軍隊前往烏克蘭與俄軍並肩作戰。

但克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥了相關媒體報導，他說這些報導「完全是愚蠢、毫無根據的捏造」。（譯者：陳彥鈞）1111220