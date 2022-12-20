多年來持續被炒作的大涵道比渦扇-15(WS-15)航空發動機，經過眾多媒體一再想像與吹噓之後，終於讓等得不耐煩的軍事愛好者獲得一點實際的訊息。大陸權威的國產航空發動機專家、中國工程院院士劉大響在近日一場演講中透露，為殲-20研製的新型國產發動機已完成首飛，外界分析其談話認為，這款發動機指的應該就是國防軍事界期待以久的WS-15發動機，它有望讓殲-20趕上美製F-22超音速巡航能力與機動性。唯一讓許多熱血青年稍為冷靜的是，它的進度比媒體與軍事專家所說的晚了很多年。

殲-20最初使用的俄製AL-31發動機，對很多軍事愛好者來說，最大遺憾就是未能如F-22一樣具備超音速巡航能力。（圖／環球網）

劉大響是大陸航空動力工程專家，也是北京航空航天大學教授與中國工程院院士，他在不久前舉行的中國航空產業大會上公開表示，為殲20戰機研製、推重比為10的新一代渦扇發動機已完成首飛。這個消息讓眾多軍事愛好者頗感意外，因為在常年媒體誇大訊息的轟炸下，許多人都期待WS-15即將在這次的珠海中國航展中裝備在殲-20上做出精彩的高難度飛行展示，在滿足軍迷期望的同時，以無比的威勢震撼國際軍事界。雖然近幾年的航展都未能實現，但殲-20的粉絲們熱情不減。

殲-20從面世以來，媒體討論最多的是何時可以換裝大推力發動機進行超音速巡航，以趕上美國F-22的性能與之並駕齊驅，與美國頂尖較戰機較量性能成為殲-20最重要任務。（圖／新浪網）

劉大響提到「推重比10以上」，之所以很容易地與殲-20連結，主要是這樣的大推動比正是5代戰機的重要特徵，目前只有美國的F-22使用的F-119發動機與F-35配備的F-135發動機。其他美製4代戰機例如F-15、F-16使用的是F-110，F-18則是F-404，推動比都在8左右；俄羅斯知名的「側衛」系列如Su-27、Su-30、Su-35等，使用的AL-31發動機，歐洲颱風戰機使用的EJ-200都差不多是這個等級。中共殲-20最初也是使用俄製AL-31，2019年測試改用國產WS-10，2021年才首次以WS-10C發動機在珠海航展上進行飛行展示，2022年更做了近距離靜態展示。

圖為陸媒傳出疑似渦扇-15矢量發動機照片，但是無法證實。（圖／新浪網）

而當殲-20裝上具有向量推力的WS-10C進行展示時，外界對WS-15正式服役的期待心理也愈為迫切。一方面的意義在於殲-20這款大陸自製隱形戰機使用5代機標準的國產發動機，也象徵中共戰機已經完成全系列國產化，並達到全球頂尖的裝備標準。殲-20一旦完成WS-15裝備，將成為F-22與F-35之外全球第3款具備大推力發動機的5代戰機，得以實現與F-22相仿的超音速巡航能力，成為整體性能登上全球頂尖的最先進戰機。換言之，過去一直被中共追隨與仰慕的俄羅斯航空發動機，將與之正式脫鉤，渦扇系列不只取代過去對俄製發動機的依賴，甚至會很快地實現完全超越。

2021年殲-20在珠海航展上飛行展示時，中共官方就已宣布當時的殲-10換裝國產WS-10C矢量發動機。（圖／新華社）

雖然WS-15已完成首飛，按照這樣的進度，要如同外界期望的在2025年為殲-20全面換裝，恐怕很難完成，甚至保守估計到2027年都不見得能做得到。不過，全數完成殲-20發動機換裝WS-15並非共軍目前最迫切的目標，讓中共航發研究部門比較感受到壓力的是第6代戰機所需要發動機的研發進度，它的推動比預期應該在12-15之間。另外則是要在WS-15的基礎上，開發具備垂直起降或短場起降能力的新一代艦載戰機。

殲-20是中國軍事力量最重要的象徵之一，在大陸擁有廣大的粉絲，美國軍方對其性能與發展也高度重視。（圖／新華社）

至於WS-15何時可以量產並為殲-20換裝？目前劉大響提示的「試飛」並未說明是哪個階段的試飛。若以F-22配備的F-119-PW100型發動機的情況來看，F-119的技術驗證機在1985年開始設計製造，然後進行7年的驗證試飛，到1991年才簽訂合同進行工程研發，又花了6年時間才首次裝上目標機F-22A，於1997年開始試飛，全部完成試飛階段又花了5年，於2002年開始量產。從設計與製造原型開始到量產，總共花了17年，每個不同階段要花5至7年時間。如果劉大響所稱的WS-15試飛是指裝上目標機後的試飛，那麼就算劉大響所說的試飛才剛開始，再花5~7年完所有試飛。原先盛傳的2025年換裝看來已不太可能，預計要到2029年開始量產與全面換裝，如此一來可以在2030年前完成殲-20戰機最後一項具有歷史意義的重大工程。