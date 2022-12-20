歐盟各國能源部長今天克服了長達數月的爭辯，同意從明年2月中旬開始將歐盟的天然氣價格上限定於每兆瓦時（MWh）180歐元。

馬爾他能源部長達立（Miriam Dalli）表示：「這不是一件容易達成的事情。」

這項協議寫在歐盟理事會（European Council）的一份聲明中，並揭露了其他預先商定的措施，以緩解俄羅斯入侵烏克蘭戰爭而導致的歐洲能源危機，其中包括集體採購天然氣、未來新的天然氣定價基準等措施。

歐盟27個成員國耗時長達4個月時間，以克服在這個問題上的歧見。

克里姆林宮今天則指出，歐盟達成天然氣價格上限協議是「不可接受的」。

俄羅斯官媒引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的說法報導，他表示：「這違反了市場定價，違背了市場流程，任何論及（價格）上限的行徑都是不可接受的。」（譯者：陳彥鈞）1111220