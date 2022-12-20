台北市發生國小學童把上周廚餘吃下肚的嚴重疏失，2學生受害！華山文創品牌長劉冠吟臉書PO文，指女兒該班有同學誤喝餿水湯，痛批營養午餐把關環節鬆散，校方應立即解約。台北市力行國小校長黃國庭坦承疏失，將追究廠商責任。

劉冠吟表示，自己女兒因拿到湯品時覺得味道很怪所以沒喝，但班上還是有兩名同學把湯喝下去了，「這個噴（餿水）桶是梅西嗎？每個環節都守不了它」，怒斥營養午餐的供餐流程太鬆散。

根據《ETtoday》報導，力行國小校長黃國庭證實，因廠商新手交接，不熟悉配送程序，加上上周又有班級漏收湯品，收回廚房時未妥善處理，才會把廚餘送到班上；老師雖有聞到怪味，但以為是廠商特殊調味，直到學生喝了向老師反映，一查驚覺廠商出大包。

校方第一時間召開緊急會議，並於19日傍晚通報北市教育局。追蹤兩名學童的身體狀況，目前都沒有異常，也取得家長諒解，後續仍會持續追蹤。