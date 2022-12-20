前國道第九大隊鄭姓員警被爆出性侵至少22位未成年少年，過程中還以毒品控制對方，並拍攝私密照，日前遭法院聲押，知情人士透露，鄭男疑因感情受挫才性情大變。精神科醫師張家銘表示，情傷是多數人均有的經驗，大部分的人會對內自我否定，較少會轉為對外攻擊，「如果時間真的沒辦法治療，那就交給專家吧。」

國道第九大隊鄭姓員警今年9月被爆出性侵未成年事件，未料風波越演越烈，檢調發現受害者多達22人，犯案地點更連公廁都有，讓檢調怒再對鄭員追加起訴。不過就有知情人士透露，鄭男外貌斯文陽光，相當受異性歡迎，不過卻疑似因遭到其中一任女友劈腿後，才會因此性情大變，鑄下大錯。

精神科醫師張家銘對此表示，情傷、劈腿是大部分人生命中都曾有過的經驗，一般人在歷經情傷時，一定會有憂鬱、鬱悶等負面情緒出現，但多數人在面對情傷時多為對內自我否定較多，較少會轉化為對外攻擊，「這樣的類型較為少見。」

張家銘說，一段感情的開始不是單方面的同意就好，要雙方合意才能讓一段感情展開，面對情傷每個人所需要治療的時間有長有短，但最好的方式就是轉移注意力，不要讓自己不斷沉浸在當下的負面情緒中，而不是對自己或他人做出傷害行為，不過他也強調，「儘管都說時間可以治療一切，但如果時間真的沒辦法治療，那就交給專家吧。」

展翅協會網安處處長陳時英指出，現代孩子和社群軟體的關係以密不可分，青少年的交友圈早已不再被侷限於實體生活圈。（示意圖／123RF）

隨著科技的進一步，在人手一機的時代中，青少年們也不可避免的藉由手機接觸網路，再透過網路進行交友、遊戲等過程，有些還因而衍生出數位性暴力，不肖人士利用青少年智識尚未成熟引誘他們拍下私密影照，從而在網路上散布傳播，以此作為要脅從而達到他們的目的。

對此，台灣展翅協會網安處處長陳時英表示，家長們必須認知到如今的時代，孩子和社群軟體已完全密不可分，青少年的交友圈不再被侷限於過往的實體生活圈，在網路上認識不同於生活圈之外的陌生人，對於如今的青少年世代來說根本稀鬆平常。家長除須進一步了解孩子在現實面的交友狀況外，也不能忽略如今孩子在網路上到底都認識了誰？

陳時英指出，從此次事件受害人多為未成年少年來看，這群少年或許可以推測為性少數族群，而這群青少年在探索性的過程中受到交友族群平台的限制，在遇到意圖不良之人，往往無法分辨意圖，無法清楚知道「我是不是真的很想要」，進而被引導性侵或是被人拍下私密照。

她說，從研究來看，性少數族群如同志和多元性別等對象，在網路上往往比異性戀更容易遇到數位性暴力，儘管目前台灣社會風氣已逐漸開放，同志議題也不再是禁忌話題，但類似的話題一旦放入家庭，往往卻是「禁忌話題」。台灣多數家庭至今仍無法敞開談性，但不去談的結果就是造成孩子們獨自摸索，而他們獨自摸索的結果卻往往不是家長們所樂見的。

精神科醫師張家銘呼籲民眾如果真的走不出低潮，務必尋求專業協助。（示意圖／123RF）

她強調，這次的事件較為複雜的原因，除了受害人主要都是未成年更涉及性侵等敏感話題之外，會有如此低的報案量，無非仍是台灣社會對於男孩遭到性侵一事的不在意，又或是身為性少數族群的少年們，除了要面對被性侵的事件外，還得面臨和家庭出櫃的風險，因此不願將事情揭露選擇息事寧人，讓他們所經歷的傷痛因此被忽視。

陳時英表示，如今台灣社會的專業能量已經相當健全，家長所要做的無非就是讓孩子了解他們真的願意開放談性，願意理解，「我願意和你談」，以此讓孩子安心的同時，也不要排斥專業能量，讓專業人員進入，去輔導他們所經歷的傷痛，以此陪伴他們走過傷痛，重新回歸正常生活。

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