2022卡達世界盃在昨（19）日完美落幕，阿根廷不負眾望奪冠，梅西（Lionel Messi）更在他世界盃的最後一舞畫下完美句點，讓全世界球迷熱血沸騰，然而，周杰倫的老婆昆凌昨（19）日在IG上驚喜曬出夫妻倆與梅西的合照，吸引近12萬人朝聖。

目前人在新加坡開演唱會的周杰倫，老婆昆凌也帶著孩子前去支持，雖無法到卡達觀看世界盃，但夫妻倆相當關心這次的比賽，昆凌昨（19）日在IG貼出穿著運動服的梅西站在夫妻倆中間的合影，並寫下：「A legendary player in a legendary game !!（傳奇級賽事中的傳奇球星）」更標記「這次比賽是自己看過的裡面最棒的一場」。

照片曝光後瞬間吸引12萬網友前來朝聖留言「我最喜歡的歌手和我最喜歡的球星」、「和梅西都合影了」、「太羨慕了」、「都是傳奇人物」、「足球界的周杰倫，樂壇裡的梅西」，連主持人蔡康永也現身留言「佳人帶領王見王」。

蔡康永見昆凌照片大讚周杰倫與梅西「王見王」。(圖/截圖自昆凌IG)

事實上，去（2021）年周杰倫前往法國看聖日耳曼主場球賽時，現場就有播放他的歌曲《Mojito》，之後也與球星梅西、內馬爾（Neymar）等合拍廣告，雖當時是分開拍攝，但在今年十月雙方受邀參加巴黎時尚周時碰面，才有這張合照。