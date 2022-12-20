被視為史上最殺的打炒房政策「平均地權條例修正案」，本周三將在立法院排審，修法已箭在弦上，中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會19日召開理監事會議決議，建請立法院刪除四大爭議條文，包括限制私法人買房、行為人與法人「併罰」條款、吹哨條款、及炒房高額罰鍰，以減少修法衝擊市場健全發展、人民或產業遭受不當干擾等後遺症。

不過對於內政部代理部長、國家住都中心代理董事長花敬群19日談到，「建商最在意的私法人限制買房，會在訂定子法前與產業界討論」，有不動產業者則冷回：「這個說法，是大官的官僚！」「都把人殺了，才討論要怎麼火化」政府從內政部部務會議，再到行政院版本確定通過，一直到送進立法院，這一年以來，從未找產業界開過會！所以「人為刀俎，我為魚肉。」產業界只能儘量溝通、發聲。

花敬群19日在與冠德建設簽約「行二行三公辦都更案」之後，接受媒體訪談時，作上述說明，表示本周三可望排審平均地權條例修正案，希望能加速各委員意見過關；至於媒體問到，外界最在意、最爭議的私法人限制買房，要如何處理？花敬群表示，希望透過討論和溝通來進行，很多細節將來都會在子法中力求週延，「在子法定版之前，一定會與產業界討論」。

不過，房地產業者對於這些話，似乎不買單，

平均地權條例修正案在今年四月從行政院送出後，年底將屆之際即將排審，房地產業界如臨大敵，全力爭取發言權。19日在召開理監事會議研商後，將向立委諸公提出建言，爭取刪除草案中的四項爭議條文。

首先，刪除草案第79-1條的私法人取得住宅用房屋採許可制；其次，為81-3條的行為人與法人「併罰」或至少對於已盡力為防止行為者排除；第三，為第81-4條吹哨人條款；第四，為第47-5條的要件不明之「從事其他影響不動產交易價格或程序之操縱行為」作為高額罰鍰對象。

全聯會指出，金管會今年8月公布，國銀整體貸款逾放比率0.16％，遠高於土建融的0.05％，顯見建築業體質健康。各行庫認為明年房地產市場，因原物料成本仍處高檔，且缺工問題仍在，將面臨量縮價跌。央行、台綜院、中經院、台經院及主計總處等機構，針對今、明兩年經濟成長率預測GDP將大幅下修，顯現在整體經濟環境不佳、面臨缺工及原物料成本上漲下，建築業仍戳力經營。

全聯會指出，如今，世界各國都在因應經濟嚴重頹勢，努力研提經濟復甦方案，我國於此際卻以防杜炒房為由，推出「平均地權條例部分條文修正草案」，將對總體經濟復甦與動能有所阻礙。為減少修法案影響市場健全發展、人民或產業遭受不當干擾，因此提出建言，希望此次修法，刪除上述四項爭議條文。