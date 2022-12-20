本屆金手套獎得主、阿根廷門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）賽後卻公開做出失禮的動作，居然把獎座頂在他的胯下晃動。姑且不論主辦方卡達是個民風保守的國家，就算在西方國家這也是很脫序的行為，引來巨大批評。馬丁尼茲事後解釋，他這麼做沒有對主辦國不敬的意思，他只是要嗆聲法國球迷。

「我這麼做是因為法國人在噓我，我的自尊不允許這種事。我把這座冠軍獻給我的家人，我來自一個非常謙卑的地方。我年少時就前往英格蘭，我要把這些獻給英格蘭。」

馬丁尼茲出生於阿根廷的海港城市馬德普拉塔，17歲的時候獲邀前往英超名門兵工廠發展（2012-20年），顯然他對英國非常友好。本屆英格蘭在8強戰被法國淘汰，不少英格蘭球迷轉而支持摩洛哥和阿根廷，盼望他們能幫忙打下法國。果然阿根廷奮勇摘冠，馬丁尼茲當然也沒在和法國球迷客氣。

另一方面，馬丁尼茲絕非沒有運動精神的人，事實上在阿根廷PK獲勝的時候，隊友都跑去慶祝，當下馬丁尼茲卻是前往安慰心碎的對手姆巴佩（Kylian Mbappe）。

姆巴佩先前說過「阿根廷和巴西的南美足球比不上歐洲」，遭到馬丁尼茲反擊「你不懂南美足球就少說話」，結果決賽就是馬丁尼茲在重要關頭擋下法國的單刀機會，還在PK戰大顯神威而獲勝。