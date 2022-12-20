國民黨立委補選參選人王鴻薇因確診，19日一早由分身新科議員詹為元、戴湘儀頂著低溫，在寒風中於民生東路光復北路口拜票，懇請大家支持。（資料照／鄧博仁攝）

國民黨台北市長當選人蔣萬安17日公布第三波小內閣名單，作家蔡詩萍將出任文化局長，但蔡過去的言論卻引發大批深藍人士不滿。曾任蔣國會辦公室法案助理的國民黨新科議員當選人詹為元表示，蔡的光譜較中性，可見蔣想往中間選民靠攏；雖然看到蔡撰文批評國民黨的當下，連他都覺得「有點不爽」，但他後來也理解蔡的做法，也盼藉此將各路藍營支持者及中間、無黨派支持者收攏，讓藍營更強悍，讓國民黨未來能夠重返執政。

詹為元今（20）日接受香港媒體《中評社》訪問坦言，他也曾在臉書看到蔡詩萍發文檢討國民黨，「我當下看到有點不爽」，因為蔡算是被歸類在偏藍的媒體人，過去也曾在馬英九團隊服務過，怎麼會長他人志氣、滅自己威風？但事後他也理解蔡的做法。

詹為元指出，國民黨過去靠九二共識無往不利，這幾年卻面臨大挑戰甚至成包袱，可見蔡詩萍是點出問題的關鍵。

此外，詹為元也強調，蔡詩萍的著作包括眷村文化、大陸二代來台，這些都是蔣萬安父執輩執政時期的文化，對蔣有一定的幫助，可謂「適才適所」。蔣在用人上有絕對的自主性，他一定是認可蔡的文化政策及其底蘊，且不只想穩住深藍、淺藍，也想向中間、無黨無派的民眾靠攏，這也都是加分的好事，有助國民黨重返執政。