泰山(1218)公司派與龍邦(2514)市場派經營權大戰打得如火如荼，泰山昨(19)日透過鉅額配對交易成交2900張，占泰山股權 0.58%，成交金額達9860萬元，是否又是泰山大股東釋出，值得關注。

泰山昨日股價持續下跌6.85%，終場收在34元，自11月30日高點迄今跌幅達29.09%。據公開資訊觀測站11月底資料來看，龍邦持有泰山股票16萬1810張，質設泰山股票13萬1195張，質設比高達81.07%，龍邦恐將面臨補提擔保品，或是斷頭的壓力。

龍邦集團在12月5日累計對泰山持股已達46.92%，董事長劉偉龍直言獲泰山前公司派股權的支持，加計龍邦本身的持股，已占泰山股權比例高達53%，昨日泰山股票再度出現鉅額配對交易成交2900張，占泰山股權0.58%。

針對泰山公司處分全家股票案，證期局在12月14日行文證交所7天內完成調查，預期證交所最快20日將向主管機關呈報調查結果。