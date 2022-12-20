IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)配合市場環境及客戶需求變動，董事會決議修正2022～2023年資本預算及2024年長交期設備預下訂單金額，將分別減少約53.37億元、68.67億元及11.76億元，下修後總金額分別為約389.49億元、354.2億元及44.99億元。

同時，欣興董事會亦通過氫能燃料電池採購專案計畫案，擬自2024年起導入氫能燃料電池，預計於2026年前設置完成。計畫總容量最高10MW，包括設備、安裝及維護保養，預計投入此專案金額約40.41億元，具體投資金額將依據廠區規畫下單。

欣興指出，氫能燃料電池採購專案明年預計投入3億元、已列入當年資本預算中，其餘設備、安裝金額將依之後年度規畫於各年度資本預算中提出。

欣興董事會亦通過人事異動案，雙總經理之一的郭政輝將交棒給事業處總經理蘭庭、仍續任品質長。技術長馬光華將不再兼任資訊長及資安長，資訊長由智能工廠處資深副總經理龔吉富接任，資安長則變更為數位長、改由資通訊處協理葉正明接任，自明年元旦生效。