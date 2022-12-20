周四（22日）就是「冬至」了，習俗上除了吃湯圓，也是一個非常適合轉運的日子。命理專家楊登嵙分享「八大開運法」，可以改運勢、旺整年，錯過時機要等明年；還有4生肖，「冬至」這天必須嚴格注意身體狀況。

楊登嵙提醒，「冬至」這半個月，必須注意健康的生肖包括鼠、龍、馬、猴，除了飲食衛生，也要戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。另外，心血管方面的疾病，平時就要多做檢查；更不宜參加刺激性或危險性運動，容易受傷。

八大開運法：

一、吃湯圓圓滿如意：紅湯圓代表金，可招桃花、人緣，白湯圓代表銀，可招財、旺事業。

二、吃餛飩增智慧：各種壞運氣都可以順利換運，一些學業不佳的學生們，可在「冬至」這天吃一碗，增長智慧。

三、吃水餃旺財：因水餃形狀像元寶，寓意財源廣進。

四、吃豬腳麵線延壽、除晦氣：為人子女記得要買豬腳麵線給父母親。

五、進補好運氣：「冬至進補，春天打虎」，進補的食品以肉類為主，再輔以各種滋補藥材。

六、買新鞋、新衣和諧順暢：尤其是平時與婆婆處得不好的媳婦，利用「冬至」送公婆一雙新鞋或新衣服，有助改善婆媳關係。

七、拜祖先求興旺：擺碗湯圓祭祀祖先，祈求保佑後代子孫興旺。

八、拜月老求姻緣：「冬至」吃湯圓，有團圓的意思；未婚男女可利用「冬至」祈求緣份。