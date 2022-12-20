消費市場面臨寒冬，友訊(2332)提前在上半年就準備庫存去化，故目前庫存去化的差不多，執行長暨發言人張家瑞表示，第三季毛利率已觸底，預計11、12月獲利有機會持續成長，第四季整體毛利率可望超過30%，展望2023年，消費市場未見明顯樂觀訊息，但友訊今年已經朝向電信布局，勢必將對營運有正面助益。

友訊第三季營收44.8億元，季增加7.9%、年增加13.3%，主要是受惠泛亞太及交換器成長；單季稅後純益0.02億元，單季損益兩平。單季毛利率20.6%，季減少8.93個百分點、年減少5.06個百分點。

友訊累計前三季營收127億元、年增加12.8%；稅後淨損1.75億元、年增加5.79%，累計每股虧損0.29元。平均毛利率23.4%、年減少5.07個百分點。

以友訊前三季產品營收比重來看，毛利率較高的交換器及資安產品組合持續成長、占比約37%；無線網路產品因通膨以及匯率，出現需求反轉、占比約20%；行動與寬頻占比15%，看好未來兩到三年有很不錯的成長；其他部分線材，占比從第二季的21%提升到28%。

張家瑞表示，受到俄烏戰爭影響，預計第三季毛利率為谷底，未來可望逐季成長。今年全年營收可望回到2019年水準、約170億元，獲利部分將注重解決方案及價值鏈培養。

張家瑞表示，團隊對庫存敏感度比較高，提前在上半年就準備庫存去化，友訊10~11月庫存回沖大約1.4億元，加上12月可能1.5~1.8億元，目前庫存去化的差不多，10月起已經帶動全年轉虧為盈，11、12月獲利有機會持續成長，第四季整體毛利率可望超過30%，全年則預計落在25%，明年毛利率則希望維持25%。

展望2023年，張家瑞表示，消費市場上半年依舊不會很好，但下半年有機會，惟友訊看好政府會積極投入促進寬頻等基礎建設，友訊今年已經朝向電信布局，看好2023年電信相關寬頻及無線應用預計有不錯表現，但這主要還是消費市場產品，只是透過電信通路銷售。