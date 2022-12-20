2022世界盃，讓運彩彩券銷售再創歷史新高，網紅鳳梨由於頻頻押錯，被網友笑虧是「冥燈」，日前冠軍賽前，鳳梨重注押法國奪冠，最後則是由阿根廷勝出，讓他崩潰表示：「姆巴佩給我生命的曙光，然後冠軍賽又把我推進萬丈深淵。」

鳳梨在世界盃足球賽期間，頻頻賭錯優勝隊伍被笑虧是「冥燈」，好不容易在4強賽「押法國」贏，讓他終於一甩此稱號，豈知冠軍賽前再次重注押法國獲勝，不過最終阿根廷在PK大戰以4比2勝出，讓他崩潰表示見證92年來第一次主辦國敗陣，還因此變賣掉一些資產，也終於熬過煎熬一晚，接下來又經歷「C羅的背叛...梅西的絕情...內馬爾給予的失落，以及克羅埃西亞門將帶給自己不見底的黑暗深淵」，讓他從天堂掉到地獄。

鳳梨表示直到阿根廷對上阿拉伯那場，又再次重燃一絲希望，因此當晚將BMW寶馬脫手變現，手上的ROLEX也毫不考慮到當鋪換現，重注押阿根廷會獲勝，未料阿根廷居然敗陣，讓他無奈感嘆：「我止不住心中的悲憤...我在我家巷口往右邊數去的第三根電線桿下抱頭痛哭...我幾乎對生命感到絕望...人生的跑馬燈歷歷在目」，原本還打算送訊息跟母親道別，但此時發現接下來是法國賽事，因此便轉換念頭回家觀賽，好在法國隊沒讓他失望取得勝利，也讓落下男兒淚的他，在冠軍賽時重注押法國隊上。

不過冠軍戰阿根廷在PK大戰以4比2勝出，眼見梅西帶領阿根廷拿到世界冠軍，讓鳳梨坦言自己情緒崩潰，不過想到梅西是如何走到今天才拿下這座「大力神杯」，因此感受到對方永不放棄的精神，接著釋懷表示：「我為我那晚在樓頂上對梅西的不敬，致上十二萬分誠摯的歉意」，對此，網友紛紛留言安慰：「終有撥雲見日的那一天，我們四年後再戰」、「你是用生命在支持足球啊」。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！