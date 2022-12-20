國民黨新竹市長候選人林耕仁，在今年九合一選舉只拿到3萬9391票、得票率18.07%，在大批藍營支持者棄保下，慘輸民眾黨候選人高虹安的9萬8121票、得票率45.02%，林的後續動作也引發關注。林近日在臉書連刊2篇文，都是提醒民眾「寒流來了天冷要保暖」，配上冷色調的圖片，一股涼意直闖心頭，讓不少網友直呼「真的好冷」，也有網友為林喊「加油」打氣。

林耕仁16日在臉書發表《天冷，注意保暖》一文，配上一張淡藍底色的照片，表示他這幾天早上起床，已經明顯感受到涼意。「大仁哥」提醒各位好朋友，一定要穿著暖和，注意寒流來襲、早晚溫差大，特別是家中的長輩照顧，早晚起居要多加件衣服，注意風寒感冒別著涼。

林耕仁17日又在臉書發文《寒流來了！真的要保暖！》配圖則是一張冰藍色打底、他穿著厚外套的圖片，表示入冬以來第一波寒流來勢洶洶，大仁哥再次提醒各位市民好朋友，禦寒衣物一定要穿好穿滿，才能抵禦最低下探6度的低溫，千萬不要著涼感冒了。

以上兩篇文都獲得1000多個讚、數十則留言。網友紛紛回應：「真的好冷」、「真的好冷！又下雨更冷，保重身體！」「冷颼颼」、「冷死人了」、「加油」、「繼續勤走基層，民眾一定能看到」、「不要放棄每個希望」、「勤走基層，機會是留給準備好的人，努力的人不孤單」。