旗津區海軍第四造船廠附近海面，14日晚上6點被發現海面漂有浮屍，港警將屍身打撈後發現初步檢視遺體已經嚴重腐爛，但卻驚覺死者雙手遭束帶綑綁，後背包竟裝有石頭及啞鈴，多處也腐爛見骨，研判死亡至少超過1星期以上，檢察官會同法醫昨(19日)進行解剖，確認死者是「生前落水」，但身上並無外傷，仍無法排除他殺可能，目前DNA檢驗也無法比對出身分，且無法從失蹤人口中找到特徵符合者，警方也呼籲民眾協助提供資訊。

高雄港務警察總隊一港口中隊本月14日晚上6點接獲通報旗津區海軍第四造船廠海域有浮屍在海面漂浮，立即率員警到場並通報刑警隊至現場協助。初步了解死者為男性，身著黑衣黑褲，雙手綑綁，身上的背包內有石頭和啞鈴，以及一張紙條寫著無親人，高雄港務警察總隊15日報請檢察官相驗。

但當時無法判定死因，經已採集檢體帶回化驗，至今無法到找身分符合者，昨(19日)檢剖後確認為生前落水，警方將持續查明死者身分。

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