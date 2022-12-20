Messi ignoring Salt Bae is golden 🤣🤣 pic.twitter.com/SfCiz1wzXA — Omar Al Raisi (@Dantani) December 19, 2022

阿根廷勇奪世足冠軍之後，場內出現一位來自異國的球迷，綽號「灑鹽哥」（Salt Bae）的網紅得以獲准進入，他跑去和每個阿根廷球員握手，但是遭到梅西（Lionel Messi）冷淡對待。鏡頭中可以看見灑鹽哥從後面拉住梅西要和他握手，梅西看了他一眼，點點頭就要轉身離去，灑鹽哥卻抓住他手臂死纏著不放。

灑鹽哥是土耳其庫德人，他是有名的廚師，因為獨特的灑鹽功夫聞名，牛排館生意愈做愈大，在IG擁有將近5000萬粉絲。他的影響力足夠讓FIFA開放VIP名額給他進入場內。雖然灑鹽哥不是阿根廷人，大部分阿根廷球員還是都賣他面子，跟他握手合影，梅西起初不願，最後被纏著沒辦法，也被他拍了合照上傳炫耀。

梅西的為人最重視親友，他比賽中進球之後就朝著家人在觀眾席的座位慶祝，賽後更是在場內亂轉尋找親友。網路流傳一小段影片，一位身穿阿根廷球衣的婦女衝過來從後方拉住梅西，梅西回頭一看立即給予她大大的擁抱，兩人的情緒都相當激動。媒體一度誤植為「梅西的媽媽」，她實際的身分應該是梅西的熟人。

「灑鹽哥」除了和梅西裝熟，還拿起冠軍隊的大力神盃摸來摸去，招致球迷嚴厲批評。通常第一時間能夠觸摸獎盃的只有FIFA以及主辦國官員、球隊成員和家屬而已，他這個不相干的人未免蹭得太過火了。