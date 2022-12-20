民進黨台北市立委補選候選人吳怡農近期話題不斷，他18日與同黨議員當選人顏若芳一同前往濱江市場掃街時，遇上熱情菜販送上蒜苗預祝「凍蒜」，卻疑似因助理不在身邊而將蒜苗還了回去，引發討論。對此，前立委郭正亮坦言，難以理解吳怡農「退蒜」的行為，更加碼指出，吳最大的危機是都在講無法激勵基本盤出門投票的「偉大主張」，沒有想清楚這場選舉的性質。

郭正亮昨（19）日在政論節目《新聞大白話》表示，掃街活動通常一定會有隨行助理，收下民眾贈送物品的行為，他就至少做過100次，因此對於吳怡農退還蒜苗的行為，他難以理解。

郭正亮接著說，此次補選的任期只有一年，所以最應該訴求的應該是「為何而戰」及「大家為什麼要出來投這張票？」而吳怡農至目前為止都在講「偉大的主張」，如預計要花10年才能搞定的松山機場遷移，和國土防衛隊等。

郭正亮以吳怡農的對手、國民黨候選人王鴻薇為例指出，王非常清楚補選的投票率有45%就算是非常高，所以首先提出的訴求是「不能讓蔣萬安跛腳」及「蘇貞昌下台」。他認為，吳怡農也可以提出如「民進黨的失敗到我為止」等簡單的理由。

「吳怡農到底在幹嘛，怎麼會連補選是誰在投票都不知道？」郭正亮直言，補選會去投票的，其實就是像這位菜販的那種人，吳怡農更應該去激勵這群人，讓他們更有理由去為自己拉票，而不是提出難度高得要命的松山機場遷移和國土防衛隊。