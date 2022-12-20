桃園一名人夫帶著讀幼稚園中班的女兒，在外與小三同居，妻子發現後怒向2人提告求償50萬，人夫挨告後辯稱小三只是來幫他照顧小孩，有時時間太晚，留她過夜僅是基於善舉，但女兒出庭時竟爆料「阿姨跟爸爸一起洗澡、睡覺」，法院認為2人關係侵害正宮配偶權，因此判2人應連帶賠償45萬元，可上訴。

據判決書指出，正宮主張，丈夫與小三自去年9月間開始交往成為男女朋友而發展婚外情，並同居在桃園某房屋，2人行為已侵害她的配偶權，致其精神痛苦不已，因此向丈夫與小三連帶求償50萬元。

法庭審理時，人夫辯稱與小三僅是朋友關係，因房屋內只有一個房間，而小三會過來幫忙照顧小孩，有時候時間太晚，他基於善意之朋友關係，所以就讓她留在家中過夜居住，2人沒有任何逾越正常男女關係之情事。又配偶關係之身分法益在刑法通姦罪除罪化後，僅單純屬身份利益，故妻子請求損害賠償於法無據。

但人夫的幼稚園女兒證稱，阿姨（小三）從她念中班的時候就會來房屋，並住在屋內，睡覺的時候，阿姨會跟爸爸睡在同一張床上，她則睡在另一張床上。阿姨在屋內也有放置換洗之衣物，而且她睡覺的時候會先換睡衣或把衣服脫掉，爸爸也都有在場，他們兩個人還會一起洗澡。

法官認為，一般人擁有的社會智識經驗，若明知家中僅有一個房間，而無多餘床位可供異性朋友居住、使用者，何以會讓該名異性友人在住處待到深夜而未離去？又該房屋位處都會地帶，交通時間便利，小三返回自家住處並無困難。況若真有留宿之必要者，豈有2人同宿一床之必要，因此不採信人夫說詞。

法官審酌2人明知人夫已婚，卻仍交往成為男女朋友而發展婚外情並同居，自足認已逾越正常人際交往，而為侵害配偶身分法益情節重大之行為，因此判2人應連帶賠償正宮45萬元，可上訴。