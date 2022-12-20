民眾黨新竹市長當選人高虹安昨（19）日發布首波小內閣人事，最大亮點是由檢察官蔡麗清出任副市長，外界認為可能將加速所謂「新竹大祕寶」的揭弊調查工作。國民黨台北市前議員羅智強則盛讚，高這項人事安排「不鄉愿、有氣魄」，強調這次他給高加100分，因為政黨輪替的一幕，目的就是要把害蟲全部抓出來。此文獲得超過2.3萬個讚，大批網友反應熱烈。

羅智強昨日在臉書發文表示，高虹安任命檢察官蔡麗清出任副市長，這個決定不鄉愿、有氣魄，展現了「除惡務盡、撥亂反正」的精神，不得不說高的副市長找高檢署檢察官，這是非常有亮點的人事安排。

羅智強直言，人民已經受夠民進黨的囂張惡霸濫權貪腐，政黨輪替的目的，就是要把害蟲們全部抓出來，「這一次，我給高虹安+100分」。

這篇文章發出短短不到一日，即湧入超過2.3萬個讚、破千則留言，迴響極大。網友紛紛表示：「爽啦！民進黨現在一定嚇到皮皮剉」、「期待大祕寶揭開的一刻」、「看看老柯之前有多激動，就知道他們有多怕」、「以彼之道還彼之身」、「真的要除惡務盡！一手好棋！」「新竹一定有很多貓膩在，高市長請妳加油」。