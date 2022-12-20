好市多熱門商品眾多，到底哪一樣最暢銷？一名網友轉貼好市多2022上半年商品銷售額總排行，意外發現第一名的熱賣商品是「95無鉛汽油」，接著才是衛生紙、牛奶、牛肉，第5名則是金條，引發討論。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享《商益》與大數據公司amiko AI合作，根據發票數據統計出好市多2022上半年的銷售排行，位居銷售總排行第一名的竟是「95無鉛汽油」，第二名是KS抽取式衛生紙、第三名科克蘭全脂牛奶。

好市多銷售總排行第一名的是「95無鉛汽油」。圖為好市多加油站，跟高速公路收費站一樣大排長龍。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

接著第四至第十名依序為美國特選牛小排燒烤片、美國特選牛小排火鍋片、王鼎伍台兩黃金條、威德益生菌、台灣去骨清雞腿真空包、空運鮭魚切片、義美全脂鮮奶2LX2。

原PO表示，原以為第一名會是烤雞、沙拉或牛肉捲等食物，沒想到是汽油，十分訝異「好市多總公司還說，故意讓油價便宜一點，吸引消費者加油順便逛賣場，整推車得結帳金額比加油費還高」，網友們則是對第五名是金條感到驚訝。

據外媒報導，好市多財務長蓋蘭蒂（Richard Galanti）曾坦言，便宜的油價能吸引人潮，每100人來加油至少一半的人會進店購物，提升買氣。目前好巿多在台灣僅新北市新莊、桃園中壢、北台中分店有加油站，至於油便宜多少，有網友回答「不同油類折扣不一樣，98是差3.2元，95差2.7元，柴油差2.2元」、「我一年加油省下的錢，比年費多」。