肥胖是現代人常有的問題，一名女網友表示，日前到日本旅行發現日本人體態偏瘦，但她認為當地的飲食較鹹較油，餐餐都是澱粉，反觀自己在台灣吃得很清淡卻比較胖，好奇問「日本人怎麼都瘦瘦的？」貼文引發網友熱議，一名知情的網友分析3原因，日本人大多是自炊，口味較外食清淡，飯也吃得少，加上沒有喝手搖飲習慣；每天步行通勤自然就瘦了。

原PO昨（19）日於論壇《Dcard》指出，最近和朋友去日本自由行，發現日本人不論男女老少都是瘦的，連正在發育的國小、國中生都沒有嬰兒肥，反觀台灣同年齡的學童大多都肉肉的。她認為當地的食物比較重口味，不僅含油量高又鹹，且很多是澱粉，路上也沒有健康餐盒這類的餐廳。

原PO表示，曾猜測日本人都是搭大眾運輸通勤，每天步行消耗很多熱量，「但不是說減重3分靠運動、7分靠飲食嗎？他們這樣吃怎麼瘦？」她說自己在台灣吃得很清淡，也每天搭大眾運輸通勤，「怎麼感覺喝個水也能胖？到底為什麼日本人都瘦瘦的？」

貼文引發網友討論，「因為日本人每天走很多路，不像台灣人屁股黏在機車上，短短200公尺也要騎車」、「他們飲食哪有都很重口味？妳是觀光客才都是吃那種東西啊！而且他們對瘦的意識很強，平常很流行減肥維持身材」、「高油重鹹澱粉多的是台灣美食吧」、「日本跟韓國對維持瘦的意識很強，他們求職外表歧視比台灣還嚴重」。

留言中一名懂日本文化的女網友表示，日本有些外食真的口味較重也較貴，但一般日本家庭都是自炊，與外食相比較清淡，很常吃雞、魚，盛飯的器皿也很小，加上日本人沒有喝手搖飲習慣，且日本的超商和店家販售的食物都有標註含糖量。她說她有一名日本同學，在日本沒喝超過500毫升的飲料，上班步行1小時通勤對他們來說是日常。