魔獸霍華德（Dwight Howard）在18日回到所屬桃園永豐雲豹主場比賽，但當天霍華德卻因傷勢未上場，引起球迷不滿，不過在現線上觀看比賽的球迷發現，場下的霍華德後方藏有一個「嬌點」，而這名正妹背景也遭網友起底。

職籃桃園永豐雲豹18日的比賽中，雖霍華德未上場，讓現場部分球迷氣到直接離場，但觀看直播的觀眾卻發現坐在板凳上霍華德後方，有位外型與氣質出眾的大眼美女，而導播也不斷Take她，讓主播笑虧「導播根本不是想拍魔獸，而是想拍他身後的美女，」然而，網友也都在問「她到底是誰？」

隨後，有網友立刻將該名美女背景翻出，原來她是「莊郁玟」，畢業於日本名校早稻田大學，在2018年結婚育有兩子，而她的妹妹莊郁琳是街口支付前負責人胡亦嘉的妻子，其實姊妹倆出眾的外型就時常登上PTT表特板，更被鄉民封為「仙女姐妹花」。

妹妹莊郁琳（左）先前嫁給街口支付前負責人胡亦嘉。（圖／莊郁玟IG）

該影片上傳後，許多網友紛紛留言「導播一直Take坐在魔獸後面的美女，導播好人一生平安」、「整個雲豹只有魔獸和導播是對的，佩服」、「感覺很有氣質!!」、「有像95%的豆花妹...都很正」、「這個導播超讚，愛了」。