根據摩根士丹利報告，印度製造業占GDP的比重預計將從目前15.6%上升到2031年21%。而製造業的擴張產生外溢效應，促進出口市場，預估2031年出口市場份額從2021 年的2.2%上升至4.5%，在世界占比上將提升2倍。此外，預計印度基礎設施支出占GDP的比重將從2020年的4.6% 增加到2031年7%~7.5%。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，整體來看，印度受惠於製造業興起、出口成長份額增加、基礎建設支撐等三大關鍵，將於2031年前成為世界製造工廠，高速成長的經濟動能與前景值得投資人關注。

2022年全球歷經升息、通膨與經濟疲軟等態勢，反觀印度股市獨占鰲頭，Sensex指數2022年12月來到歷史高點63,284。瀚亞投信表示，印股短線漲幅明顯，目前指數評價雖然不便宜，但放眼印度未來10至30年發展潛力，高檔如有短暫修正機會，均可把握時機進場。

印度當地資產管理公司ICICIPRU表示，「中國加一」投資議題持續發燒，以及印度政府推出生產激勵計劃，吸引外資企業投入，加上製造業崛起、出口市場份額上升、以及基礎建設支撐等三大關鍵，印度可望成為世界製造工廠，股市應可持續高檔動能。

印度央行2022年以來積極升息以抑制高通膨，12月7日再調高基準附買回利率35個基點到6.25%，今年已累計升息225個基點。林庭樟提到，印度利率處於上升或高原期，金融股持續受惠升息周期及落後補漲行情。

觀察瀚亞投信與印度當地資產管理公司ICICIPRU提供的印度溫度計指數，指標數據自2022年10月114.1推升到2022年11月的116，投資建議維持「股債平衡配置」。

瀚亞投信認為，印度股市評價雖然不便宜，但人口結構紅利、長遠宏觀經濟發展、健全的稅收制度，以及政府積極的改革政策，讓印度成為中國+1主題(中國以外)的投資首選。基本面來看，印度未來兩年企業獲利增長預期高達15%，加上經濟復甦、製造業興起、出口成長與強勁基礎建設支撐，股市維持高檔動能。