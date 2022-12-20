好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德離婚後互控誹謗，各自起底對方黑歷史，最後今年6月法院判決由強尼戴普這方勝訴，安柏赫德則被判賠1035萬美元(3.1億台幣)，並重創良好形象，她原本想繼續上訴，昨(19日)突然發文表示，她已經和強尼正式和解，現在只需由保險公司支付強尼100萬美金(約台幣3077萬)。

安柏赫德(Amber Heard)在IG表示，這一切均不是自己的選擇，她自認為了捍衛真相而戰，卻被徹底摧毀生活，同時在社群媒體被嚴重詆毀，意味著女性站出來發聲會再度受害。她也說道，儘管總算擺脫司法的束縛，但強調並非認罪或是讓步，而是對美國司法系統的不信任，直說：「我的證詞不受保障，以及成為人們和社群媒體的八卦娛樂」。

安柏赫德坦言，2018年她在英國因強尼控告媒體誹謗官司出庭時，處於健全、公正、安全的系統之中，並說：「我得在世界媒體前，為最難堪的時刻作證，我要受到保護，法院也認定我是家暴和性暴力的受害者」，然而官司到了美國，她已經耗盡所有資源，任何有利她的直接證據均被排除在外，狠酸：「人氣度和權力凌駕在理由和正當程序之上」。

因此，安柏赫德認為若堅持上訴，將開啟另一場公開的審判，新的陪審團會再度檢視她的證據，但這對她的財務狀況，以及身心與情感都將有巨大損害，她已無法經歷第3場官司，強調：「說出真相的女人不該面對破產的風險，但很不幸這是常見的情形」，最後她也謝謝支持者的力挺，並說未來會重新出發。