女星伊能靜近年來定居上海發展事業，與丈夫秦昊的婚後生活相當甜蜜。然而兩人突然爆出婚變風波，他們的一舉一動頓時引發網友關注。近日，伊能靜返台探望家人並參加活動。短短的相處後，又急忙返回大陸。她開心的在社群平台上和粉絲們分享兩地奔波的心聲，豈料卻遭到謾罵，對此，她也霸氣回應：「只有經歷過的人才會懂！」

伊能靜近日返台，在多地參加活動露面。然而，才返台度過短暫得時光，她擔憂人在大陸的女兒以及婆婆的照料問題，便又急忙返回大陸。此外。更在短影片平台《抖音》上更新多則影片，和粉絲們分享近日在兩地奔波的生活點滴。

只見影片中，伊能靜臉上並未多施粉黛，和粉絲們展現隔離飯店的樣貌。此外，由於大陸近期政策方向轉變，不少人因此轉陽(性)。她也在影片中關心粉絲，指出要多喝檸檬水、多吃維生素B、並且注意退燒藥的用量。並祝福大家能早日度過這段艱苦的疫情。

影片一出後，頓時引發網友熱議，有網友指出：「能不能好好說話，你的夾子音聽起來超奇怪。」對此，伊能靜指出：「這些只有經歷過的人才懂。」並幽默回應：「有人說我年過50了讓我好好說話，但這就是我的好好說話，因為是媽媽給的聲音，所以我愛著這些我與生俱來的一切。」高情商的發言，讓粉絲們讚爆，支持她不畏他人言語，勇敢做自己的行為。