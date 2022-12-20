「登山女神」曾格爾去年10月宣布登頂海拔8,586公尺干城章嘉峰，如今卻慘遭單獨除名，讓她無奈表示：「只想大哭一場」，接著更發長文宣稱問心無愧，對此，美女律師李怡貞不僅提出4點質疑，更不忘嘲諷：「不過都只是造神的過程」。

曾格爾日前在臉書發文證實，收到攀登干城章嘉峰紀錄遭除名通知，讓她無奈表示登山明明是開心的事情，不知道為何變成如此複雜，而且一起登頂的團隊成員，只有自己慘遭除名，讓她為自己抱屈覺得非常不公平，更不解為何被以「最高標準」看待，接著貼出過往攀登紀錄及官方登頂證書，強調若在明年3月前找齊贊助，想挑戰6個月完攀14座8000公尺高峰，畢竟目前沒有女性達成過。

對此，律師李怡貞表示不想為假登頂的曾格爾浪費版面，但強調「遲來的正義總是會因為遲到而產生很多操作空間」，接著指出如果有登頂，一定會在頂峰上拍下各種照片影片紀念，如今卻只能丟出攀登過程的照片討拍，忍不住嘲諷：「不過都只是造神的過程」，接著在留言區提出4點質疑：「哭著說別人怎麼沒被拉下紀錄我也覺得很妙欸，別人有假登嗎？別人有募資有聲稱速判破紀錄嗎？現在連之前說妳假登沒登頂的網友，妳還要浪費律師費？最後，別人帶其他人真登那次拉不動妳所以沒登不行嗎？」

對此，網友紛紛留言：「她行事不正派，老是取巧走偏路，早晚會被拆穿的」、「不願意面對自己做錯事，而拼命找藉口與理由想繼續掩蓋、討拍....是她最大的人格缺失」、「都登頂了還沒有慶功照怎麼可能」、「如果登頂一定拍全景+美肌」。