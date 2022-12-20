「2022世界盃足球賽」總決賽正式精彩落幕，由梅西帶領的「阿根廷隊」擊敗上屆冠軍「法國隊」，阿根廷暌違36年重奪世足冠軍，球神梅西創造出傳奇生涯，全球球迷激動落淚紛紛表示終於等到這一刻，梅西的傳奇也被一一報導揭開，尤其與老婆的一見鍾情愛情故事更是讓人感動， 而藝人余皓然有感而發地在臉書發文，笑倒一群網友。

藝人余皓然看完了世足賽，有感而發地在臉書表示：「雖然梅西是人家老公了，但我家有『沒事』也是可以的」，不僅幫老公王中平取綽號叫「沒事」，還直言梅西和老公都是巨蟹座男、身高也一樣，只是「體重差很多，收入差更多」，笑嘆但也該滿足了，這番虧老公的言論，引起網友們紛紛替王中平說好話。

網友們紛紛笑著安慰余皓然，「沒事沒事，沒事的老公比較實在」、「還是沒事的比較好，帶你吃喝玩樂，認真工作更會種樹最重要是更愛你，滿足了」、「沒事好 沒事會帶妳到處看風景吃好料 沒事比較有安全感 至於梅西就欣賞就好」、「沒事可以天天陪妳，梅西可能常不在家... 容易有事 所以還是『沒事』真的都沒有事」