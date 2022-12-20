史上最高額！新莊警查緝提款車手扣得1618萬 行李箱塞爆千鈔（影／新莊警提供）

全國首宗查緝提領車手最高金額！新北市警局新莊分局16日晚間接獲銀行通報，稱2名男子在板橋一處ATM多次提領大量現金，經追緝之下成功查緝2名車手，當場查扣的現鈔總額達新台幣1618萬，訊後將依詐欺、洗錢防治法及偽造文書等罪嫌移請偵辦。

此起案件發生於本月16日晚間，新莊區中正路上某間銀行已過營業時間，仍有男子持多張金融卡於ATM不間斷提款，經銀行行員察覺異樣報警處理，警方立即成立專案小組，一路跟追犯嫌車輛到達板橋區長江路上的便利商店前，當場逮捕負責開車的33歲陳姓犯嫌以及提領贓款的40歲李姓犯嫌。

警方於犯嫌隨身攜帶的行李箱內查扣高達新台幣1618萬5200元、銀行存摺6本、提款卡5張、手機3支等証物。警方訊後依詐欺、洗錢防制法、偽造文書等罪嫌移請偵辦並持續向上溯源偵辦。

新莊警分局長林温柔表示，新北市政府警察局本（111）年截至目前為止，攔阻金額高達新台幣5億2千萬，比去年同期增加2.5倍，警方絕對全力捍衛人民財產，並呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，民眾應保持警惕，倘有疑慮，請立即撥打「165」或「110」，切勿交付財物，避免落入詐騙陷阱。