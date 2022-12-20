世界盃足球賽精彩畫下句點，中華電信由跨分公司與中華電信研究院所組成的300餘人世足應變專案團隊，24小時不間斷的努力下，確保本次世足賽事轉播網路順暢，並締造MOD、Hami Video多項紀錄，總觀看人數突破3800萬、世足專區總瀏覽量更創下4.2億人次新高記錄。

本屆卡達世足難以預測勝負的激烈戰況，更令球迷場場坐立難安，MOD、Hami Video冠軍戰轉播同時在線人數一度衝高至近70萬人，世足廣告營收亦在收視高流量帶動下，較上屆世足廣告成長將近5倍，顯見世足賽魅力驚人，中華電信MOD、Hami Video再次展現轉播大型運動賽事的首選強勢平台。

中華電信為本屆世足賽帶來多元創新服務，除完整轉播64場賽事並提供多視角、多螢回看、世足AR轉播等創新豐富的觀賽體驗，首次推出Hami Video金球大禮包，一上線即獲得鐵粉球迷廣大迴響；最大獎特斯拉電動車於上週六(17日)季軍賽前，由中華電信總經理郭水義親臨愛爾達直播攝影棚抽出幸運得主。

中華電信總經理郭水義表示：「感謝球迷朋友們踴躍訂購我們這次特別推出的Hami Video金球大禮包，這屆卡達世足賽，中華電信轉播64場完整賽事帶給球迷朋友們難忘的觀賽回憶，再次感謝觀眾朋友長期以來對中華電信的支持。中華電信MOD、Hami Video致力提供最新、最完整的運動賽事轉播服務，更多精彩賽事敬請持續鎖定MOD、Hami Video！」

世足剛落幕，中華電信後續帶來豐富多元的最新運動賽事，由全網獨播的HBL高中籃球聯賽、12／24起直播College High vol.18世界大學街舞高峰會接力熱血上陣！HBL自12／21起進入男生複賽／女生預賽，Hami Video全賽事免費獨播，請鎖定HBLTV。

造福廣大鐵粉球迷，中華電信表示，可加碼訂閱運動館天數型方案【HBL Combo包】優惠註3超值球迷價只要447元起，不僅可獲得眾多知名品牌優惠券，還有機會抽中球員簽名品、小巨蛋決賽門票、冠軍隊簽名球等獨家限量非賣品。