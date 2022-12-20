西洋流行樂天后「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）過去曾憑著亮麗外表與優越的舞台實力，在90年代紅極一時，但自從爆出她一連串負面新聞，並與父親詹姆斯斯皮爾斯（James Spears）鬧出監護權糾紛後，她的人氣便受到影響，直到全球粉絲在網路上發起「#解放布蘭妮」運動，法院才在去年11月正式終止父親對她的監管。不過，近日又傳出布蘭妮無所事事的前夫凱文費德蘭（Kevin Federline），將聯合布蘭妮的父親出書，讓眾人再度傻眼。

據了解，布蘭妮2004年與第二任丈夫凱文費德蘭結婚後，共同育有2名孩子，但兩人的婚姻僅維持短短3年便宣告破局，凱文費德蘭隨後也與不同的女子生下4名孩子，但他卻因與布蘭妮離婚而獲得130萬美金（約新台幣4002萬元）的分手費，布蘭妮還要支付給他每月2萬美金（約新台幣61.6萬元）的鉅額贍養費，致使他離婚10多年來一直無所事事，靠著布蘭妮提供的贍養費生活。而根據外國媒體的報導，凱文費德蘭近期甚至計畫將推出名為《當父親》的書，內容甚至找來監管布蘭妮行動並侵吞她財產13年的父親詹姆斯斯皮爾斯一同幫忙撰寫，疑似打算藉此海撈一筆，讓許多人相當震驚，在網路上罵聲不斷。

Kevin Federline and Jamie Spears are working on a book about fatherhood https://t.co/8maoIDrrVW pic.twitter.com/6K61PYr8Q2 — Page Six (@PageSix) December 19, 2022

事實上，布蘭妮在2007年當紅之際，曾失控在狗仔面前剃光頭髮，之後又傳出染毒、攻擊記者等負面新聞，致使她得放棄與前夫凱文費德蘭所生的2名孩子的監護權，隔年布蘭妮的父親詹姆斯斯皮爾斯便向法院取得對成年女兒的監管權，也因此讓小甜甜被受控制長達13年。

小甜甜曾在紀錄片裡控訴，在過去的13年裡，被父親逼著吃精神藥物，每周還得抽8加侖的血，甚至被迫在體內裝避孕器，就連要與誰結婚、生小孩及工作都得獲得父親的同意，也不能任意使用名下的資產，讓她痛曝13年來生不如死，她的父親因此受到大眾抨擊。而消息一出後，全球粉絲立即發起「#解放布蘭妮」運動，法院直到去年11月才正式終止父親對她的監管。

不過，對於女兒的指控，詹姆斯一直不願對外發表意見，直到本月17日他首度接受英國媒體《每日郵報》專訪才透露，自己一直都是全心全意的愛著女兒，但監管那時的布蘭妮過得很糟糕，要不然她現在也不會過得這麼好。他也表示，或許不是每個人都能同意他所說的話，但也是因為他的監管，布蘭妮的2個兒子才有機會回到她的身邊。