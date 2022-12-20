法國總統馬克宏昨晚現身卡達世足決賽，在自家輸球後立即下球場安慰前鋒姆巴佩，多次將他「強擁」入懷，而姆巴佩則反應冷淡。馬克宏行為不僅被全球網友嘲笑，也被批評政治作秀蹭熱度。

馬克宏（Emmanuel Macron）18日飛到卡達觀賞世界盃足球賽對阿根廷的決賽，法國隊靠明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）上演帽子戲法，奇蹟般2度追平，最後在PK大戰時以4:2無緣冠軍，雖敗猶榮。

然而馬克宏現場的行為，包括對姆巴佩過多的「親密動作」，以及姆巴佩展現出來的尷尬，都使他遭受全球輿論嘲笑與批評，認為他作秀過頭。法媒紛以「馬克宏，做過頭？」、「體育非政治？馬克宏證明絕對是！」、「法國輸球後，馬克宏無所不在」等標題評論。

在比賽結束後，馬克宏隨即走下球場抱著姆巴佩的頭，蹲在地上安慰他，但姆巴佩卻只撇了撇嘴回應，且連看都沒看馬克宏一眼；反倒是阿根廷門將馬蒂內茲（Emiliano Martinez）上來致意時，姆巴佩不僅和他握手，也伸手輕拍對方頸部，一旁像局外人的馬克宏只好尷尬地摸摸姆巴佩的頭。

姆巴佩起身後想離開，馬克宏卻拉住他，執意要和他說話，姆巴佩仍舊彎下腰沒有回應，馬克宏接著強行將他的頭擁入懷中，拍打安慰。姆巴佩或許輸球心情太過低落，對於馬克宏的熱情顯得有些不耐。

這一幕在社群媒體上爆紅，受到輿論群嘲，網友寫道：「老兄，現在不是時候」、「姆巴佩無視馬克宏，我喜歡」，還有政治漫畫家以此為素材，畫中馬克宏把姆巴佩頭強壓至懷中，說「再一下，等我攝影師拍完就放開你」。

尷尬的瞬間還沒結束，在金靴獎的頒獎典禮上，馬克宏想要為姆巴佩戴上獎牌，但後者第一時間卻伸手接過，似乎不願馬克宏為其配戴。接著總統又將姆巴佩強擁入懷，使出鼻子貼鼻子的親密朋友舉動，並送上鼓勵，但姆巴佩再次明顯迫不及待想要掙脫。

法國輿論之所以對馬克宏的行為如此不齒，是因為他在世足開踢前才因反對抵制卡達世足而發言表示，「運動不該被政治化」；然而昨晚他這些舉動，在各界看來就是在消費世足以增加自己的政治籌碼，是場「政治秀」，企圖憑藉球員熱度讓人忘記法國面臨的能源危機、通貨膨脹與反對退休制度改革的聲浪。

世界報（Le Monde）在今天「馬克宏如何利用世足效應」報導中寫道，自從法國14日準決賽對上摩洛哥時，他就像一名真正的教練般投入比賽，在賽後到休息室給球員精神喊話。18日決賽後，馬克宏再度來到更衣室，向球員表示「為他們感到驕傲」。

他說：「請你們聽我說... 人生也是一樣。你們很多都還很年輕，還有很多屆世足，比我的總統任期還多。」馬克宏在推特（Twitter）中分享這一分多鐘的「短講」，只見球員面無表情，掌聲稀落，也被大批網友留言嘲笑，說是「今晚的二度折磨」。

法國足球網路媒體So Foot則以「馬克宏，所有界線都越位了」為標題評論：「總統不屬於球場，他的角色與功能不該有如此表現。這個特別的時刻，無論是悲傷或榮耀，最終都只屬於球員與工作人員。我們知道馬克宏有多愛透過別人來書寫自己的歷史，以及重提自己的故事。」

解放報（La Libération）則認為，「或許（甚至可說當然）總統的動作是出自好意；或許馬克宏作為球迷，抵擋不了球場的招喚；或許他自詡為『國家爸爸』，需要安慰孩子。但眼看姆巴佩的反應，馬克宏已經逾越運動與政治領袖的界線，進入作秀的灰色地帶，剝奪了給予法國人的美妙運動時刻」。（編輯：郭中翰）1111220