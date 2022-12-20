光禹國際(6595)繼在高雄打造全台首座全息技術浮空劇院的成功案例後，今年更以「全息裸眼元宇宙商用平台」入選工業局5G AIoT應用實證的創新應用類，將位於駁二大港橋HOLOPARK全面升級為元宇宙虛實整合場景，打造駁二為5G智慧娛樂地標。

經濟部工業局打造科技產業生態鏈，強化台灣5G AIoT戰力，日前通過14案亮點計畫，透過「以大帶小」模式串起產業垂直整合，希望在亞灣形成5G AIoT產業聚落。

光禹國際提出的「全息裸眼元宇宙商用平台」聚焦元宇宙虛實整合應用，以二HOLOPARK全息浮空劇場為場域，將元宇宙各項體驗轉換成金流的商業模式。未來消費者在HOLOPARK場域中，不僅看到全息演藝光影秀，還能藉由光影互動及虛擬整合沉浸式體驗，創造消費者與商家互動，帶動商家營收，達到行銷目的。

光禹國際董事長字維新指出，目前規畫以HOLOPARK周邊500坪方公尺為地標，具備購物體驗等食衣住行娛樂都可包含在內大型沉浸式體驗場景，並以駁二、鹽埕區的商家為驗證場域，例如，民眾在體驗過程看到喜歡的商品、只要用手機對著一掃、就可連結周邊商店、直接下單購買。

為扶植高雄在地新創，光禹國際在這項計畫中，結合高雄在地新創，以全息技術為主軸，整合體感科技、遊戲內容開發、VR互動技術共構沉浸式體驗場景，創造高度互動展示體驗，藉以帶動周邊商家商機。此模式成功後，將複製嘉義的HOLOPARK，從虛實互動中吸引民眾消費，協助店家創造營收。

光禹國際總經理謝宗耀表示，目前主秀場5G全息雙向異地共演測試已完成，接著進行多點共演測試，以設計的櫃貨打造移動式全息場域，周邊可機動式結合市集，形成一個非常具有特色的全息演藝行動場域。計畫初期以駁二、鹽埕區的商家為驗證場域範圍，預計18個月建置完成，屆時將帶動人潮。

光禹國際預計在12月舉行野營生活博覽會、邀請全台露營高手、各主題露營風格品牌、體體驗草地野餐樂趣，同時率先體驗野奢酒店villa風華，光禹國際旗下的哈囉生活文創娛樂標下鳳山美食、高雄燈會、台北燈會，將移動全息科技落地化。