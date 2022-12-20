52歲李嘉欣有最美港姐封號，她不僅人美、身材好，14年前嫁給身家百億的富商許晉亨，育有一兒，可說是幸福港姐代表。最近她在IG限時動態跟風，學日劇《初戀》在雪地裡自拍，還朝聖吃了拿坡里義大利麵，但有眼尖網友發現，影片中李嘉欣不知是否貼了雙眼皮貼，眼皮鬆弛出現一些不自然皺褶，還有媒體虧她撞臉常被懷疑整形的女星薛芷倫。

李嘉欣今年初自曝健康出狀況，突然曬出人在加護病房的照片，事後她回憶當天半夜她突然心跳加速，全身不適，還測出心跳更高達每分鐘160下，但因為當時疫情嚴重，李嘉欣第一時間想放棄去醫院，以為過陣子就會好，請家庭醫生到家中查看後，便隨即建議需要送急診。

李嘉欣被封最美港姐。（圖／中時資料照片）

進院後，醫生評估李嘉欣是心臟出問題，之後安排她狀做導管消融手術，以防異常心律不整，事後醫生告知她還好有即刻送醫，「如果再晚一點搶救，這個世界差一點就沒李嘉欣」，而李嘉欣姊姊李嘉明當時也有急忙來探望她，李嘉欣說：「姊姊見到我時，我的眼睛已經是白濛濛一片，她說很嚇人」。

李嘉欣素顏在雪地自拍，被稱雙眼皮不自然。（圖／翻攝自michele_monique_reis IG）

鬼門關前走一遭後，李嘉欣更常呼籲網友健康的重要，也更加重視家人，受訪時她甜蜜形容老公許晉亨14年來一點都沒變，一心寵愛她，「每次吃大閘蟹，他（許晉亨）看過一輪後，一定會把最好最漂亮的那隻留給我，每一次都一樣，是一位好好先生」。