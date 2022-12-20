宏正(6277)今年營收持續維持正成長，展望2023年，成長動能仍來自於KVM及ProAV產品線，隨著IP中央管理趨勢成長，根據IHS Report估計2018-2023年產業CAGR為9.6%，宏正對應產品線高階KVM營收占比從2021年的11.7%提升至13.2%，預估隨著產業趨勢持續，高階KVM產品占比將持續提升並對毛利率帶來正面挹注。在Pro AV專業影音產品方面，成長動能來自於智能行會議室，產品如控制系統、分散式影音架構、矩陣式影音切換器等，根據IOTA Report估計2017-2022年產業CAGR為9.3%。機櫃業務方面，2020年宏正併購怡信機櫃業務，提供客戶機櫃、KVM、UPS 等產品，一站式滿足客戶需求。

宏正今年前11月營收為49.25億元，年增6%。產品營收比重：IT SMB 18.6%、IT Enterprise(Non Over-IP) 30.6%、IT Enterprise(Over-IP) 13.2%、專業影音產品 14.7%、USB 周邊設備 5.6%、連接線材 4.8%、其他 7.3%、機櫃 5.2%。

宏正為在KVM多電腦切換器為全球領導廠商，應用如機房管理、辦公空間、中央管理控制室等需求穩健，2022年以智慧製造成長最為強勁，近年也新增聲音處理產品線，如專業影音、AI中文語音合成服務優聲學。

內資法人給予「買進」評等，理由包括:(1)高毛利企業級的KVM over-IP受惠於智慧製造成長外，Secure KVM新規格PB4.0將於1Q放量出貨；(2)宏正過去兩年現金股利配發率皆超過九成，推算現金殖利率約為7%下檔保護仍在。