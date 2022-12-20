民進黨接連在上（11）月26日的九合一大選與本月18日的嘉義市長選舉慘敗，引發檢討聲浪，前立委林濁水表示，口頭上喊反省已成了民進黨敗選後的日常，他更狠酸，民進黨將會繼續反省下去，「一直到2024、2025」。

林濁水今（20）日在臉書發文指出，民進黨在九合一大選開票後和選後民調崩塌都說要反省，對於日本學者小笠原欣幸和記者野島剛發表對台灣政局的評論、被看好代表民進黨參選2024的副總統賴清德民調輸給侯友宜、政黨支持度輸給國民黨，以及嘉義市長選舉大敗後，都不斷聲稱要反省。

林濁水諷刺，民進黨真會、也真愛反省，反省已成了他們的美德和日常本業，且恐怕會一直反省到2024、2025年。

對於林濁水的說法，許多網友留言表達意見，「最好的反省，就是這次黨中央負責選舉的這些人能從此離開政治圈，離的越遠越好」、「蔡總統不是一直都這樣嗎？只要發生事情，一定要吵很大，她才會說要反省，然後就不了了之」、「敗選原因在林智堅論文案當斷未斷，又在桃園掀宏碁風暴，讓人始終記得民進黨的蠻橫」。