國泰金(2882)發布12月國民經濟信心調查結果，本月受到防疫措施持續放寬，景氣展望與大額消費意願走升，而隨著台股11月以來走多，投資人信心回溫，股市樂觀情緒與風險偏好上揚。

12月調查顯示，隨著防疫管制持續放寬，景氣展望指數由上月-32.8上揚至-8.8，現況指數亦由上月-53.2走升至-23；大額消費意願指數由上月-2.3上升至9.5。房屋交易調查方面，賣房意願指數由上月-21.8小幅上揚至-21.6，仍處近15個月相對低點，買房意願指數由上月-59.4上揚至-53.6，為近6個月新高。

主計總處估計2022年經濟成長3.06％，通貨膨脹率2.94％。12月調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為2.78％，較11月調查的2.65％上揚，76％民眾認為2022年經濟成長率會在2％以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為3％，低於11月調查值3.05％，92％民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2％，其中，59％民眾則預期通貨膨脹率會高於3％。

本土疫情趨緩，政府防疫管制持續放寬，加上近期美國經濟數字及貨幣政策走向，台股一個多月來歷經2500點的反彈，民眾的台股樂觀指數由上月-22.4大幅回揚至1，風險偏好指數亦由上月-8.3走升至3.9。