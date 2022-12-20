周一華爾街股市連續第四個交易日收黑，那斯達克指數跌近1.5%，表現尤為疲弱。隨著上演年底行情的時間所剩不多，投資人擔心聯準會的緊縮政策可能將美國經濟推入衰退，因而避開風險較高的押注。蘋果、微軟和亞馬遜公司等重量級個股下挫，給市場帶來最大的拖累。

上周三聯準會一如市場預期升息50個基點，但最新發布的經濟預測顯示利率將升的比先前預期更高，以及主席鮑爾在會後發表立場強硬的言論，使近來美股承壓。鮑爾在記者會上表示，即使經濟可能走向衰退，聯準會明年仍將進一步升息，因為美國央行若未能更牢牢控制住通膨，勢必得付出更大的代價。

其他央行的政策立場亦偏向鷹派，加劇了投資人對全球經濟走向衰退的擔憂。歐洲央行上周也一如市場預期放緩升息力道至50個基點，但同時也預告未來還會再有大幅升息的動作。日本央行可能重新考慮其2%通膨目標，且可能很快開始升息。

在連跌了兩周後，12月的美股料將慘淡收場。上周道瓊指數收跌1.66%，本月以來下跌4.83%。標普500指數周線跌2.08%，本月以來下跌5.58%。那斯達克指數周線跌2.72%，本月已跌6.65%。分析師預估道瓊指數本月可能下跌5.3%，標普500指數估月跌6.4%，那斯達克指數月線估將下跌8%，使三大指數年線可能創下2008年金融危機以來的最大跌幅。

聯邦快遞和Nike將在周二盤後公布業績。隨著經濟衰退的擔憂加劇，企業財報料將成為市場關注的焦點。

★主要指數

道瓊指數跌162.92點或0.49%，收32,757.54點。

標普500指數跌34.70點或0.90%，收3,817.66點。

那斯達克指數跌159.38點或1.49%，收10,546.03點。

費城半導體指數跌36.24點或1.37%，收2,599.86點。

★消息

美國10年期公債殖利率一度大漲11.9個基點，最高觸及3.601%。

日本央行將在周二公布貨幣政策決議，在該央行立場可能轉向鷹派的預期帶動下，隔夜日圓一度升值0.69%，報135.75兌每美元。

全美住宅建築商協會（NAHB）公布，美國12月房市指數為31，較11月（33）下滑，並低於市場預期（34），創下2012年6月以來新低。該指數連跌第12個月，創下1980年代中期以來持續最長的跌勢。

周一紐約期油收漲1.21%，為每桶75.19美元，布蘭特期油漲0.98%，收在每桶80美元。中國政府解除嚴格封控的防疫措施後，近來發布了一連串提振景氣的工作要點，以及美國拜登政府開始回補戰略儲油，都為油價帶來支撐。

美國各交易所成交易總計為110.7億股，過去20日均量為115.9億股。