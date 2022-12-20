★分析

摩根士丹利E*Trade交易部門常務董事Chris Larkin表示，股市自9月以來首次連跌兩周，隨著12月逐漸接近尾聲，投資人還在等待「聖誕行情」。顯示通膨降溫的數據可能給市場帶來短暫的提振，但聯準會的立場堅定，主席鮑爾明確指出利率可能會在相當長的一段時間裡居高不下，這可能讓一些投資人卻步。

摩根士丹利股票策略師Michael Wilson周一出具報告指出，利率和通膨可能已經見頂，但我們認為這是企業獲利能力的一大警訊，這個現實尚未得到充分的體認，但不容再忽視，可能上演類似於2008年爆發的金融海嘯，美股可能跌至新低。

Ally資深市場策略師Brian Overby表示，美國公債殖利率上漲，而投資人逃離股市，將目光投向更安全的押注上，因為他們擔心2023年經濟可能衰退。隨著2023年即將到來，投資人想的是，當我可以在固定收益市場獲得如此高的收益時，為什麼我要在聯準會的立場仍然激進的情況下冒這些風險？

Qontigo應用研究部門全球主管Melissa Brown表示，周一缺乏重要業績報告或經濟數據，可能讓投資人更加關注對經濟與利率的擔憂，如經濟是陷入衰退還是實現軟著陸的情勢不明，以及聯準會的行動是否恰當等。許多投資人會在年底休假，因此市場波動可能被放大。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股收高，終場漲0.13%。通訊服務類股跌2.18%，跌幅最大；其次為非必需消費類股跌1.66%，科技類股跌1.42%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數小跌0.62%，收在6,768.39點。

★重磅股

重量級科技股全跌，蘋果跌1.59%，微軟跌1.73%，亞馬遜跌3.35%，Alphabet跌2.02%，特斯拉跌0.24%，Meta跌4.14%，網飛跌0.83%。

道瓊指數成分股方面，Walgreens Boots、雪佛龍（Chevron）漲0.69%，表現最佳。迪士尼跌4.77%，跌幅最大；其次為 Nike跌2.74%。

主要晶片股全跌，英特爾跌0.48%，美光跌0.67%，應用材料跌0.71%，德州儀器跌1.14%，超微跌1.25%，高通跌1.68%，輝達跌1.91%，恩智浦下跌2.11%。

★焦點股

特斯拉收跌0.24%，報149.87美元，為兩年多以來首度收在150美元以下，盤中一度下挫近3%。該電動車製造大廠執行長馬斯克在推特上發起的民調顯示，大多數參與投票者認為馬斯克應該辭去推特的執行長一職。墨西哥當地報紙Reforma周一報導，特斯拉最快可能在周五宣布於墨西哥北部新萊昂州（Nuevo Leon）建造一座「超級工廠」，最初的投資額約介於8億～10億美元之間。消息人士透露，未來若擴張，該廠的總投資額最終可能達到100億美元。

臉書母公司Meta Platforms跌4.14%，收在114.48美元。歐盟執委會表示，如果證據顯示Meta違反歐盟的反壟斷法，便可能對該科技集團開出高達其全球年營業額10%的罰款。

L3Harris Technologies跌3.6%，Aerojet Rocketdyne Holdings Inc漲1.3%。美國國防承包商L3Harris宣布以47億美元溢價收購高超音速發動機製造商Aerojet。

賭場業者新濠博亞娛樂（Melco Resorts & Entertainment）跌近8%，永利度假村（Wynn Resorts）跌5.2%，拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp）跌2.3%。澳門當局上周五宣布與六家賭場業者簽定新的10年合約，其中包括他們將投資約150億美元。

★台股ADR

台積電ADR跌0.26%，收76.10美元，換算台股價格為467.86元。

聯電ADR跌1.01%，收6.89美元，換算台股價格為42.36元。

日月光ADR跌0.78%，收6.34美元，換算台股價格為97.45元。

中華電信ADR漲0.33%，收35.99美元，換算台股價格為110.63元。