女星陳妍希憑著電影《那些年我們一起追的女孩》獲封「初戀女神」，2016年與大陸演員陳曉結婚育有一子小星星，今（20）日正好迎來兒子六歲生日，陳妍希也在微博發文慶祝，更首次曬出兒子「無碼正臉照」，讓網友驚呼顏值超高。

陳妍希今（20）日在微博慶祝兒子六歲生日「我最親愛的寶貝，你已經陪媽媽一起度過了兩屆世界盃了，希望你也可以成為一個對夢想永不放棄善良真誠的人。六歲了，是個大寶貝了，生日快樂」更附上她與兒子兩人身穿阿根廷隊服的合照，值得關注的是這次陳妍希並沒將兒子正臉遮住，圓滾滾的大眼抿著嘴唇，靠在媽媽身上的模樣超萌。

陳妍希發文慶祝兒子生日，更曬出兒子無碼正臉照。(圖/截圖自陳妍希微博)

照片一出，網友除了獻上祝福外，也大讚小星星的高顏值「好帥好可愛」、「長的好像爸爸」、「眼睛像爸爸，鼻子像媽媽」、「好帥哦！又像爸爸又像媽媽」、「根本完美繼承爸爸媽媽的高顏值」、「長大以後肯定就是一個大帥哥」。

然而，陳妍希另一張照片則曬出她與兒子在房內一同看世界盃的球賽轉播，且正好是梅西奪冠高舉大力神盃的畫面，而昨（18）日她也有發文慶祝「等了好久終於等到今天，我的青春，終於圓滿了」可見母子倆都瘋迷世界盃。