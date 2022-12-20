今年卡達世足賽留下許多名言，包括一向好脾氣的梅西（Lionel Messi）怒罵荷蘭球員的那句「看什麼看，笨蛋！」更是流傳甚廣。西班牙《馬卡報》整理出本屆十大金句，依照時序為首的是國際足總FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）開幕前的爭議評論。

１「今天我感覺像個卡達人、像個阿拉伯人、非洲人、同性戀、殘障者、移工。」英凡提諾批評歐洲人的偽善與雙標，實際上卡達與移工是互惠關係（卡達移工的平均薪資為母國10倍），反倒是歐洲人過去千年做了許多傷天害理的事。

２「今天的星星排列成一直線了。」沙烏地阿拉伯總教練雷納（Hervé Renard）在小組賽擊敗阿根廷之後所說，意指從天而降的好運。

３「咱們X爆克羅埃西亞！」加拿大總教練賀德曼（John Herdman）賽前放出的豪語，下場是慘遭克羅埃西亞4比1屠殺。

４「壓力？我的壓力在於煩惱明天吃什麼。」迦納總教練阿多（Otto Addo）輸掉首戰之後表示毫無壓力，果然他們接下來就以3比2爆冷擊敗韓國。

５「我們被葡萄牙的一顆罰球，這顆FIFA不承認的罰球給淘汰。」烏拉圭在小組賽因為淨勝球輸給韓國而出局，總教練阿隆索（Diego Alonso）歸咎於裁判的錯誤判罰。

６「你看什麼看，笨蛋！」阿根廷淘汰荷蘭之後，梅西在媒體訪問時對荷蘭球員韋格霍斯特（Wout Weghorst）嗆聲。這句名言被阿根廷人編入歌詞傳唱、印在T恤和牛仔褲上成為熱銷商品，西語的笨蛋「bobo」更被一些網友喊成韋格霍斯特的綽號。

７「我們是世界盃的洛基巴波亞。」摩洛哥總教練雷格拉古（Walid Regragui）自比拳擊電影《洛基》主角的境遇，他們確實是賽史最大的黑馬之一。

８「夢想在幻滅之前都是很美麗的。」葡萄牙出局之後，悲傷的巨星C羅（Cristiano Ronaldo）有感而發。

９「我不負責處理受傷球員或是前球員的邀約。」受傷的法國大將本澤馬（Karim Benzema）可能以來賓身分出場，但遭到總教練德尚（Didier Deschamps）冷淡回絕。

１０「我還不會退出國家隊。」梅西摘冠之後表示還要再戰，這是他最後一屆世足，但他仍有機會以世界冠軍的身分征戰其他國際賽事。