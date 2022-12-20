許多人習慣以咖啡做為一天的開始，身心科醫師陳璿丞表示，咖啡因確實可以提升認知功能的表現及運動功能的表現，但要記得「過午不喝」的原則，以避免下午暈沉感，也不會影響到晚上睡眠，此外咖啡千萬別搭酒精一起喝，否則容易喝過量也容易成癮。

陳璿丞在其臉書專頁及其個人網站表示，只要用得巧，咖啡因是個好東西，它可以讓人減少疲勞感、提高警覺、縮短反應時間，可以讓多巴胺活化，像是在重覆性地工作、長途駕駛或飛行員，都建議使用咖啡來提神。

但他也表示，咖啡因進入人體後，大約在45分鐘內會完全吸收，在15分到2個小時，可以達到最高濃度，半衰期約2.5~4.5個小時，大約8小時內可以從人體排除。所以咖啡族要有過午不喝的原則，白天起床後90~120分鐘才飲用，一來可避免所謂的下午暈沉感，二來也不會影響到晚上睡眠。

他並表示，一些研究顯示，如果連續好多天沒有使用，再次使用時，會有突然增強的感覺，所以，若休假住飯店時，可以給自己放個咖啡假，少喝個幾天（2～5天），下次再喝咖啡時，可提升大腦對咖啡的反應。

他並提醒，咖啡千萬別搭著酒精一起喝，兩者混喝可能會讓人有種錯覺，覺得喝再多酒都不會醉，但咖啡因搭酒精一起喝，除了容易喝過量，也更容易成癮。