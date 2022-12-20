機上盒廠致振(3466)受到世足賽浪潮， 第三季每股純益0.64元，創下近八年以來新高，展望後續，致振在本業除持續開發符合市場潮流的新產品外，也切入能源領域，布局綠電。

致振11月營收2.07億元、月增加115%、年增加101%，主要是開始供貨中南美洲的大型電信運營商，不僅如此，也轉型切入能源領域，目標明年綠電發電5千萬度、減碳3萬公噸。

致振第三季每股純益0.64元，創下近八年以來新高，主要是受惠於中南美洲的機上盒拉貨動能強，此波動能也可以解釋致振為本屆足賽的受惠者，單季毛利率18.9%、季減少5.5個百分點、年增加3.21個百分點；累計前三季虧損0.03元，較去年同期虧0.8元，虧數字明顯減少。

致振本業規劃開發符合市場潮流的新產品、優化供應鏈，新領域則是側重新能源事業，目前中南部正進行魚光案件投資，年電約4千萬度，每年減少二氧化碳2.36萬公，明年也計畫投資屋頂、地型太陽光電，年電約1300萬度，減少二氧化碳0.77萬噸，致振上述兩項畫明年總計希望減排3萬公噸，符合政策趨勢。

致振從研發設計類比衛星解碼器開始，逐漸發展成為衛星、有線地面數位機上盒產品。目前在歐洲、北京、台灣均有研中心印度、中南美洲則有銷售據點與技術支援，將為全球布局再加分。